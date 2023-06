× Erweitern Foto: Leandro Barbosa, pexels.com, gemeinfrei

Foto: Harry Stahl

Steve K.s Partyreihe Saturgay Night feiert im Juli ihre fünfte Ausgabe mit einer Special Neon-Edition: In der Playlist gibt’s wie immer einen bunten Mix aus Mainstream, Pop, Hip-Hop, Latino House – „eben alles, was eine Queen-Party glücklich macht“, meint Steve K. Als Special-Host der Neon-Night wird Joelie International am Start sein.

1.7.,Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, 22 Uhr, Infos auf Facebook