Update: „Save the Queer* Bars of FFM“

Der Corona-Winter ist hart, vor allem für das Kultur- und Gastrogewerbe, das mit den wirtschaftlichen Folgen einer kaum absehbaren zweiten Schließungsphase zu kämpfen hat. Planungssicherheit gibt’s nicht, und staatliche Förderprogramme reichen oft nicht aus, wenn Mieten und Löhne gezahlt werden müssen. Für die queere Community steht viel auf dem Spiel, denn Szene-Bars dienen nicht nur der Feierabendgestaltung, sondern verstehen sich als wichtige Safe Spaces.

Das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt setzt sich deshalb für die queeren Bars in Frankfurt ein. Bereits im Frühjahr gab es einen virtuellen Spendentopf, dessen Inhalt monatlich auf alle Bars aufgeteilt wurde, die um Unterstützung gebeten hatten. Die Notwendigkeit einer zweiten Spendenaktion ist für die Bündnismitglieder Josefine Liebing, Christian Gaa und Saskia Moldenhauer offensichtlich:

„Ein umsatzschwacher Sommer 2020 und die erneute Schließung bedrohen die Existenz der weltweit ältesten und Frankfurts einzigen Bar für lesbische* Frauen* Club La Gata und der Frankfurter queeren Institution Switchboard.”

Unterstützt wird die Aktion durch die Crowdfunding-Plattform Startnext, die im Rahmen ihres Programms „Support your local bar“ jeden Spendenbetrag um einen Aufschlag von 25 Prozent ergänzt. Anders als beim ersten Spendenaufruf wandern die hoffentlich zahlreichen Euro nicht in einen einzigen Spendentopf. Stattdessen können Spender*innen gezielt „ihre“ bevorzugte Bar unterstützen.

Update

Seit knapp zwei Monaten werden die Spendentöpfe reichlich gefüllt und haben es dem Switchboard und dem La Gata ermöglicht, ihre Fixkosten für Dezember und Januar aufzubringen! Das Bündnis vermeldet, dass der aktuelle Stand für das Switchboard bei 9.689 Euro plus 1.938 Euro StartNext-Cofunding liegt, und auch für den Club La Gata konnte die erfreuliche Summe in Höhe von 9.018 Euro plus 1.804 Euro requiriert werden.

In der Zwischenzeit hat sich auch das Comeback gemeldet und um Unterstützung gebeten. Ein entsprechender Spendentopf wartet ab sofort auf aktive Unterstützer*innen.

Dass die Aktion in die offene Verlängerung geht, war abzusehen. Für Gastronomiebetreibende ist das Bangen weiterhin so groß, wie die Hoffnung auf baldige Lockerungen klein ist. Die Zuversicht wenigstens bleibt bestehen, denn die Aktion zeigt, dass sich die Frankfurter queere Szene auf ihre Unterstützer*innen verlassen kann!

www.vielfalt-frankfurt.de

Hier geht´s zu den Spendenaktionen für den Club La Gata, das Switchboard und das Comeback