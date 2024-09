Scandinavian Beds – Das Beste fürs Schlafzimmer

× Erweitern Foto: Mattsons Beds SkandinavianBeds-Mattsons Mattsons Beds, Modell „Rise“

Exklusiver Schlafkomfort hat seit 2022 in Frankfurt eine neue Adresse: Scandinavian Beds vereint die besten europäischen Hersteller für bestes Liegegefühl und einen erholsamen Schlaf. Zu den Premiummarken bei Scandinavian Beds zählen vor allem die schwedischen Hersteller Hästens, Carpe Diem Beds oder Mattsons Beds, aber auch die deutsche Marke Luiz ist im Showroom zu sehen. Allen Marken ist gleich, dass sie ausschließlich qualitativ hochwertige Naturmaterialien verarbeiten und unverwechselbare Designs entwickelt haben, die individuell zugeschnitten werden können. Das Angebot wird ergänzt durch erstklassige Bettwäsche von Christian Fischbacher, Textilien des britischen Familienunternehmens Romo sowie mit einer feinen Auswahl an Wohnaccessoires wie Leuchten, Beistelltischen, Sideboards oder Sitzmöbeln.

× Erweitern Foto: Mister Mister, pexels.com Schlaf

Hinter Scandinavian Beds stehen zwei Betten-Profis: Bernd Kristofic und Sandro Provenzano widmen sich seit über 16 Jahren dem Thema Bester Schlaf. Gestartet sind sie in Frankfurt 2006 mit der Traditionsmarke Hästens, Seit 2022 haben die beiden ihr Portfolio im Bettenbereich erweitert und auch das Angebot an Kleinmöbeln und Textilien fürs Schlafzimmer ausgebaut. „Wir bieten nun noch mehr Möglichkeiten“, erklärt Bernd Kristofic „Zum einen mehr Auswahl im Bereich Design und Komfort, zum anderen aber auch mehr Möglichkeiten, preislich in dieses Top-Segment an perfektem Schlaf einzusteigen“. Provenzano und Kristofic ergänzen: „Wir lieben Qualität, schönes Design und die Beratung am Menschen. Wir laden zum Besuch in unser Geschäft, wenn man auf der Suche nach dem besten Schlaf oder toller Bettwäsche ist oder einfach nur eine erste Beratung wünscht“.

Scandinavian Beds, Kirchnerstr. 3 – 5, Frankfurt, www.scandinavianbeds.de