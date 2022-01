Schamlos Harmlos: „Trans – I Got Life“

× Erweitern TRANS – I Got Life

Die Regisseurinnen Imogen Kimmel und Doris Metz portraitieren in ihrem Film „Trans – I Got Life“ sieben unterschiedliche Trans* Personen; der Film gibt dabei ehrliche Einblicke in unterschiedliche Trans*-Biografien und zeigt das oftmals zerrissene Lebensgefühl von Trans* Menschen. Letztendlich ist der Film ein starkes Plädoyer dafür, dass wir Menschen uns nicht durch die 0,3 Prozent der DNA definieren, die uns voneinander unterscheiden, sondern vielmehr durch die 99,7 Prozent, die uns verbinden. 2021 gewann der Film den Publikumspreis beim Filmfest München.

Die Harmonie zeigt „Trans – I Got Life“ in ihrer Reihe Schamlos Harmlos für Queer, Sex- und Subkultur. Als prominente Gäste für Gespräche rund ums Thema sind mit dabei: die Stadtverordnete Julia Eberz und Transnormal-Betreiberin Manuela Mock.

25.1., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de