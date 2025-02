Schamlos Harmlos: Chuck Chuck Baby

× Erweitern Foto: Salzgeber

Helen ist Ende 30 und lebt in einem Arbeiter*innen-Städtchen in North Wales. Ihr Alltag wird bestimmt vom pflegebedürftigen Vater ihres Ex-Manns, um den sie sich tagsüber kümmert, und ihrer nächtlichen Arbeit als Packerin in der örtlichen Hühnchenfabrik.

Licht ins Grau kommt, als Joanne unerwartet auftaucht – eine lange verschollene Freundin und heimlicher Jugendschwarm Helens.

Die beiden Frauen lernen sich noch einmal neu kennen und wagen einen Flirt. Die plötzlichen Schmetterlinge im Bauch bringen Helen neue Lebensenergie – doch kann die Liebe der beiden Frauen bestehen? Zumindest sind sich Helen und Joanne einig, dafür zu kämpfen. Und zu singen, Und zu tanzen!

Das Harmonie-Kino zeigt „Chuck Chuck Baby“ in seiner Reihe für Queer-, Sex- und Subkultur „Schamlos Harmlos“.

25.2., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de