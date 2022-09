Schamlos Harmlos: Nippelsuse schlägt zurück

× Erweitern Foto: Cinema Obscure

Am 20. September zeigt die Harmonie in ihrer Filmreihe für Queer- Sex- und Subkultur den schrägen Trash-Streifen „Drop Out – Nippelsuse schlägt zurück“ – eine augenzwinkernd feministische Slacker-Kömödie.

Die sexpositive Marion, auch bekannt unter ihrem Spitznamen „Nippelsuse“, schickt ihren Freund, einen Rumhänger und erfolglosen Maler, in die Wüste. Damit steht sie ohne Wohnung da – mitten im Winter! Aber Marion ist erfinderisch: Sie mietet sich einen billigen Büroraum – und weil ihr kein anderes Gewerbe einfällt, behauptet sie, Privatdetektivin zu sein. Ihr erster Kunde beauftragt sie, seine treulose Freundin zu observieren. Als diese ermordet wird, gehört Marion zu den Verdächtigen.

Ein skurril-trashiger Film der Underground-Ikone Beatrice Manowski aus dem Jahr 1997, der mit experimentellen Stilmitteln und bizarren Ideen ein feministisches Gegenstück zum klassischen Slacker-Movie erschafft. Funktioniert im Kino in Gesellschaft übrigens wunderbar!

20.9., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de