Schamlos Harmlos: Sprung ins Kalte Wasser

× Erweitern Foto: Salzgeber

Der junge Grieche Victoras steckt in der Krise: Als seine Großmutter unerwartet stirbt, fasst er sich ein Herz und macht sich auf den Weg nach Deutschland, wo seine Mutter lebt. Unterwegs trifft er den abenteuerlustigen Matthias, den er mit auf seine Reise nimmt.

Es folgen Sommertage mit unbeschwertem Planschen in Badeseen und Kuscheln in der Jugendherberge – verpackt in romatisch-verträumte Bilder. Und obwohl Matthias und Victor grundverschieden sind, finden die beiden zueinander.

Das Roadmovie übers sanfte Erwachsenwerden wird in der Reihe „Schamlos Harmlos – Filme zu Queer-, Sex- und Subkultur“ in der Harmonie gezeigt, Regisseur Stelois Kammitsis wird per Videoschalte dabei sein.

28.6., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de