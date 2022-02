Schamlos Harmlos: Trübe Wolken

× Erweitern Foto: Salzgeber Trübe Wolken

Der 17-jährige Paul (Jonas Holdenrieder) lebt in einem Provinzstädtchen. Er interessiert sich für die merkwürdigen Dinge des Alltags: Dunkle Schleichpfade, verlassene Gebäude, zurückgelassene Taschen oder Gespräche im Flüsterton. Ansonsten ist er genau so unscheinbar wie die Siedlung, in der er wohnt.

Diese Mischung macht ihn zur idealen Projektionsfläche für seine Mitmenschen: Die Mitschülerin Dala (Valerie Stoll) ist heimlich in den stillen Außenseiter verliebt, der halbstarke Max (Max Schimmelpfennig) glaubt, in Paul endlich jemanden gefunden zu haben, der ihn ernst nimmt, und der kunstsinnige Lehrer Bulwer (Devid Striesow) erkennt in Paul eine Sensibilität, die ihn fasziniert.

Richtiges Unbehagen kommt auf, als ein Mitschüler tot im Wald aufgefunden wird und die Polizei mit ihren Ermittlungen beginnt. Was hat Paul mit dem Vorfall zu tun? Gibt es eine Verbindung zu dem mysteriösen Steinwerfer, der nachts für Autounfälle sorgt? Je mehr ermittelt wird, desto nebulöser werden die Umstände des gewaltsamen Todes des Jungen …

Die Frankfurter Harmonie zeigt „Trübe Wolken“ als Hessenfilmpremiere; im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Regisseur Christian Schäfer und den Darstellern Jonas Holdenrieder, Valerie Stoll und Devid Striesow.

22.2., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:15 Uhr, www.arthouse-kinos.de

Ab dem 24.2. läuft „Trübe Wolken“ im offiziellen Kinoprogramm, unter anderem in Frankfurt auch im Mal Sehen Kino.