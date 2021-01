Schauspiel Frankfurt digital

× Erweitern Foto: Schauspiel Frankfurt Eternal Peace

Seit dem 15. Januar kann man auf der Seite des Schauspiel Frankfurt verschiedene Beiträge anschauen: Kurzfilme, Mitschnitte und Einblicke in aktuelle Inszenierungen oder Podcasts finden sich dort. Der digitale Kalender wird regelmäßig ergänzt und enthält auch Infos zu zukünftigen Veranstaltungen, die im Livestream zu sehen sind.

Unsere Tipps sind zwei eigens für den Stream produzierte Beiträge:

„Eternal Peace“ ist eine Serie von Kurzfilmen nach dem gleichnamigen Science-Fiction- Theaterstück von Alexander Eisenach.

Nachdem das Stück nicht auf der Schauspiel-Bühne gezeigt werden konnte, hat Eisenach zusammen mit dem Regisseur Oliver Rossol aus dem Theaterstoff eine Mini-Serie entwickelt.

„Eternal Peace“ spielt im Jahr 2114 – das Jahr, in dem für die Menschheit ist eine hoffnungsvolle Epoche angebrochen ist. Grönland ist das Zentrum der Welt geworden und strahlt weltweiten Frieden aus. Der Planet schwingt im Einklang – bis Brandt, einer der renommiertesten Wissenschaftler, anfängt zu träumen. Das planetare Bewusstsein droht angesichts des Individualisten aus dem Gleichgewicht zu fallen. Ist das die befürchtete Rückkehr zum „Individualistischen Zeitalter“ oder ist es vielleicht einfach eine weitere Revolution in der Evolution?

Die sechs Serien-Teile können inzwischen als kompletter Film angeschaut werden. Es spielen Fenna Benetz, Caroline Dietrich, Hedi Ecks, Anna Kubin, Sebastian Kuschmann und Christoph „Pütti“ Pütthoff.

Mit „Das Fieber“ feiert am 29.1. ein Hörspiel Premiere. Das gleichnamige Theaterstück von Wallace Shawn wurde von Regisseur Martin Brüggemann als Hörspiel in Szene gesetzt: Gefangen in einem fiebrigen Alptraum wacht der Protagonist in einem fremden Hotelzimmer auf. Irgend etwas muss passiert sein – aber was? Der Protagonist muss sich mit den Konsequenzen der eigenen Lebensweise konfrontieren. Es spricht Benjamin Dzialowski, die Musik stammt von Ludger Nowak.

www.schaupsielfrankfurt.de