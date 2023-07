Schirn CSD-Special

× Erweitern Foto: instagram.com/rakanscom/ DJ Rakans

Die Schirn Kunsthalle beteiligt sich seit Jahren aktiv am Pride-Month und dem CSD Frankfurt. Neben der Teilnahme an der Demo mit einem eigenen Truck wird auch außerhalb des Sommers bei Sonderveranstaltungen, thematischen Führungen oder mit queeren Künstler*innen bei den Schirn-Partys die Community sichtbar gemacht.

Auch in diesem Jahr ist die Schirn mit einem eigenen Truck auf der CSD-Demo dabei und schließt sich dem Motto „Here & Queer“ an. Auf dem Schirn-Truck wird DJ Rakans aus Dresden dabei sein. In seiner Heimatstadt hat er die Rawmentique Party mitbegründet, ein Safer Space für sexuelle, soziale und psychologische Erkundungen innerhalb der Underground-Szene. Mit seiner orientalischen, experimentellen und eklektischen Herangehensweise bei Musik und Kunst sind seine Sets immer besonders bunt und vielfältig. Vor Abfahrt des Schirn-Trucks kann man sich ab 10 Uhr beim Boozy Pride Brunch im Bedias Café in der Schirn für den Marsch mit einem kreativen und leckeren Frühstück stärken.

15.7., ab 10 Uhr: Bozzy Pride Brunch, Badias in der Schirn, ab 12 Uhr: Schirn-Truck bei der CSD-Demo, www.schirn.de, www.badias.de