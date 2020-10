× Erweitern Foto: Bar jeder Sicht schlossQUEERgarten

Corona und kein Ende: Die Gastronomen klagen dieser Tage zurecht, denn Besserungen sind nicht in Sicht, und die Community bangt um ihre heißgeliebten Locations.

Die Mainzer Bar jeder Sicht hat sich des leidigen Themas höchst kreativ angenommen und aus dem Nichts ein prallgefülltes Event-und Kulturprogramm auf die Beine gestellt, das an diesem und dem kommenden Wochenende im Biergarten des kurfürstlichen Schlosses stattfindet. Der zeifache Zweck der Aktion: Trotz herbstlicher Temperaturen können Künstler und Entertainer endlich wieder ein Publikum erreichen, und durch die Einnahmen ist das Überleben des Zentrums vorübergehend sichergestellt.

Los geht’s am Freitag, den 16.10., um 17 Uhr: Der Soli-Abend „Kwier getanzt“ wird von den Performance-Künstlern Nic Schmitt und Peter Schulz bestritten, die sich für ihr Punlikum mit skurrilen Choreografien in trashigen Kostümen ins Zeug legen, so dass es gar nicht schlimm ist, dass nicht mitgetanzt werden darf. Immerhin mitwippen geht, und das zu den Sounds von Djane Løra Papi.

× Erweitern Foto: Bar jeder Sicht Kwier getanzt

Am Samstag, den 17.10., könnt ihr von 14 bis 17 Uhr euer Gespartes auf dem coronakonformen queeren Familienflohmarkt loswerden, der hinter der Bühne aufgebaut wird. Vielleicht eine gute Chance, um schon mal das eine oder andere originelle Weihnachtsgeschenk einzuheimsen, und das noch für einen guten Zweck! Wer beim letzten Lockdown seine Rumpelkammer aufgeräumt hat und sich von seinen Schätzen trennen möchte, kann sich per Mail an flohmarkt@barjedersicht.de im Vorfeld für einen Stand anmelden.

Foto: Bar jeder Sicht Tamara Köcher Tamara Köcher

Auch auf der Bühne ist viel geboten: von 15:30 bis 17:30 gibt’s mit "Bunt" ein Konzert von Tamara Köcher, die nicht nur eigene und Coversongs performt, sondern ihren Zuhörer*innen auch den Zauber der paraguayischen Harfe näherbringt. Von 18:30 bis 21:30 startet dann die große „Drag Invation“ mit den hinreißenden Mainzer Drag-Quartett Chardonnay von Tain, Charmaine Champagne, Ivy Dripp und Samantha Smirvov nebst Überraschungsgästen.

Foto: Bar jeder Sicht Little Broadway Ensemble

Poetisch und musikalisch wird’s am Sonntag, den 19.10.: Um 15 Uhr fängt Miriam Spies mit der Lesung „Ein Fräulein erwacht in einer fremden Wohnung“ mit Gedichten von Lili Grün und Lessie Sachs den geist der Weimaerer Republik ein, um 18:30 spielt das „Little Broadway Ensemble“, bestehend aus Claudia Lemke, Jens Jäger und Marcus Frankenbach, ein Hitprogramm, das vom Swing, über Rock bis zum Pop reicht.

Foto: Bar jeder Sicht DJ Bobbes DJ Bobbes

Das zweite Wochenende startet am Freitag, den 23.10., mit einem glamourösen "Tunten Bingo Royale" mit dem queeren Künstler*innenkollektiv „Mainzer Linie“. Neben einer im besten Sinne des Wortes chaotischen Bühnenshow getreu dem Motto „Scheitern als Chance“ warten zahlreiche Gewinne auf die glücklichen Inhaber*innen ausgefüllter Bingoscheine.

Ab 19:30 Uhr legt der Mainzer DJ Bobbes neue Sets mit eigenen Tracks auf, der beste Rahmen also für ein gesellig-herbstabendliches Beisammensein.

Foto: Bar jeder Sicht Die Affirmative Die Affirmative

Einer Benefiz-Werkschau des inzwischen auch überregional bekannten Improtheaters „Die Affirmative“ am Samstag, den 24.10., folgt um 18:30 Uhr eine Neuausgabe des seit März schmerzlich vermissten Bar jeder Sicht-Klassikers „Karaoke“. Micha, Marcus und Joe garantieren mit patentiertem Hygienekonzept und unter freiem Himmel, dass sich jede*r den Wunsch nach fünf Minuten Bühnenruhm erfüllen kann.

Der schlossQUEERgarten steuert mit einer zweiten Ausgabe des queeren Familienflohmarkts am Sonntag, den 25.10., von 14 bis 17 Uhr seinem Ende Ende entgegen. Zum großen Finale spielt spielt um 18:30 „Tinker´s Coin“ auf; die vierköpfige Band frönt dem internationalen Folk und wird allen Fans handgemachter Musik so richtig einheizen.

× Erweitern Foto: Bar jeder Sicht Tinker´s Coin

17.-19., 23.-25.10., Eulchen Schlossbiergarten, Diether-von-Isenburg-Str. 1, Mainz, www.barjedersicht.de