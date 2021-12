Schmuck aus Wald und Garten

× Erweitern Foto: Günther Dächert

Ausflüge in die Natur sind die Inspiration für die neueste Kollektion „Aus Wald und Garten“ von Goldschmiedin Alexandra Baum: Gesammelt hat sie kleine Ästchen, feines Blattwerk, Baumrinde und Gräser.

Das sind ihre Ausgangsformen für Ringe, Ohrstecker oder Anhänger für Armbänder und Halsketten. Und wie immer hat Alexandra Baum genau hingeschaut: Die Blätter des Hirtentäschelkrauts haben die Form kleiner Herzen, Äste werden zu organisch geformten Freundschaftsringen oder Armreifen, Ginkgo-Blättchen zu Ohrsteckern, Baumrinde gibt Oberflächen eine natürlich-raue Struktur oder wird zu einer fast abstrakt wirkenden Brosche.

Dezent sind die Ringe mit Baumrindenstruktur. „Viele von uns hat es in der Corona-Zeit in die Natur gezogen“, erklärt Alexandra Baum ihre Idee. „Die Natur gibt uns Ruhe und Erholung und regt uns an, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Auch das spiegeln meine Schmuckstücke wider – schlicht, klar, ohne Schnörkel und doch besonders“. Eine tolle Geschenkidee, die Verbundenheit ausdrückt und als Talisman einen besonderen ideellen Wert bekommt.

alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, Weihnachts-Öffnungszeiten ab dem 27.11.: Di bis Fr 15 – 19 Uhr, Sa 11 – 17 Uhr oder nach Vereinbarung, www.alexandrabaum.com