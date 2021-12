Schnittig: Dejoo Taschenmesser

Taschenmesser mit allerlei Funktionen gehören zu den praktischen wie schönen Alltagshelfern, die vom Orangenschälen bis zum Paketbandöffnen universell einsetzbar sind.

Wer eine Alternative zu den mitunter großen und schweren Multifunktionsmessern sucht, wird sich für die eleganten Taschenmesser der französischen Firma Dejoo begeistern können. Das minimalistische Design ist aufs Wesentliche beschränkt: Klinge, Griff und eine Funktion zum Einklappen des Messers – fertig! Mit 37 Gramm in der Klingen-Standardgröße von 9,5 cm oder mit 27 Gramm in der kleinen Klingen-Version mit 8 cm sind die Taschenmesser echte Leichtgewichte, die dank ihrer schlanken Form sogar in jede Jackeninnentasche passen.

Das leichte Gewicht ist das Ergebnis der minimalistischen Konstruktion – die Klinge entspricht höchster Qualität und wird in verschiedenen Metallausführungen von titangrau, schwarz oder einfach poliert angeboten; in einer speziellen Edition sind die Klingen sogar mit kleinen Mustern verziert. Auswählen kann man außerdem verschiedene Griffschalen – besonders hübsch sind die unterschiedlichen Holzarten, von tiefschwarzem Ebenholz bis zu mediterranem Olivenholz.

Entdeckt bei Dotzert in der Frankfurter Töngesgasse; hier kann man die verschiedenen Dejoo-Varianten nicht nur anschauen und testen – mit dem hauseigenen Schleifservice bleibt das Messer auch immer scharf!

Dotzert, Töngesgasse 21, Frankfurt, www.dotzert.de