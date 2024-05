Schrill + Laut: Restroom

× Erweitern Foto: vielbunt „SchrillLaut-Restroom“

Gekachelte Wände, kalkweißes Neonlicht und meist ein eindringliches Odeur – an sich unwirtliche Toilettenanlagen waren bis weit in die 00er Jahre Orte schwuler Anbandelung und Kontaktaufnahme. Die queere Darmstädter Studiparty lässt den Mythos wieder aufleben: Tauch ein in die verführerische Welt der Klokabinen, führe interessante Gespräche mit heißen Menschen in der Warteschlange zur Toilette und vergiss sie sofort wieder auf dem Weg zur Tanzfläche, wo DJ Leo Yamane die Keramik zum Scheppern bringt. Toi-toi-toi!

31.5., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, instagram.com/schrillundlaut