Schrill+Laut: X-Mas Special

Am Ende des Jahres wird man ja gerne mal heimelig-besinnlich. Und so kann man auch mal erwähnen, dass die monatliche Queerparty im Darmstädter Schlosskeller, die seit 2011 von vielbunt organisiert wird, auf eine ziemlich lange Tradition zurückblicken kann: Die Partyreihe startete bereits in den 1980ern, als „Schwulen- und Lesben-Disko“ am Sonntagabend (!); schon damals war sie ein Safer Space, bevor es das Wort überhaupt gab. Natürlich hat die Party sich von Generation zu Generation immer wieder neu erfunden. Was gleichgeblieben ist: Ein tanzwütiges Publikum, elektrifizierende DJs und heiße Flirts. Hier findet man die Liebe fürs Leben – oder für eine Nacht. DJ im Dezember ist Leo Yemane.

20.12., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, instagram.com/schrillundlaut