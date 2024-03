Schrill und Laut: Dark Dungeon

× Erweitern Foto: Schrill + Laut SchrillLaut-Maerz

Zur März-Edition der Queerparty wird der Darmstädter Schlosskeller zur mittelalterlichen Fantasy-Burg „Rave’n’Loft“, in deren Kellergedärmen Ana L. Windhur als drachengeborene Gestalt sowie Kollegin Chloé Cruising als „Größtes Übel der Oerde“ ihr Unwesen treiben. Auf der Ebene der pulsierenden Vulkanebene herrscht König DJ Leo Yamane über das Volk der Orks, über Halblinge, Elfen und Ochre Jellys. „Verdammt sei der, der dieses Motto gewählt hat“, heißt es folgerichtig im Ankündigungstext zum „Dungeon and Dragqueens“-Special der Schrill und Laut-Partyreihe. „Wer denkt sich denn sowas aus? Get A Life!“

15.3., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, instagram.com/schrillundlaut