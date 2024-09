Schrill und Laut: GAY2K

× Erweitern Foto: Winston Chen, unsplash.com „SchrillLaut-September“

Das Millennium! Vor 24 Jahren begann ein neues Jahrtausend, und was hatten wir Angst: Können unsere Computer das oder kommt um Mitternacht der Totalausfall? Heute sind wir schlauer, denn die frühen 0-er Jahre brachten vor allem Arschgeweihe, Metrosexualität, Tamagochis, Klapphandys, Arabella Kiesbauer, Buffalo Plateau Turnschuhe – also alles Dinge, über deren Harmlosigkeit man sich heute lustig machen kann, die damals aber den Puls hochschnellen ließen. Die Schrill-und-Laut-Party lässt alles in ihrem GAY2K-Special aufleben. Die Musik kommt von Leo „Flat Eric“ Yamane, Chloé „Stifler’s Mom“ Cruising und Ana „C.C. Babcock“ Windhur servieren Alcopops.

Dirrty und Bootylicious For Queers And Friends Only!

20.9., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, instagram.com/schrillundlaut