Schrill und Laut: Cumback for XXXMas

× Erweitern Foto: Schrill und Laut

Schrill und Laut, die queere Party im Darmstädter Schlosskeller, ist zurück und damit eine der am längsten laufenden queeren Partyreihen im Rhein-Main-Gebiet. Ein Interview mit dem Orga-Team Gianna, Dominik, Jens, Henni, Rosa, Bernard, Katha und Marian!

Schrill und Laut kommt zurück – wo war das Team die letzten drei Jahre und was hat sich verändert? Wie lange gibt es die Party eigentlich schon?

Gianna: Zeitzeugen und das Archiv berichten übereinstimmend: Die erste „Schwulen & Lesben-Party“ in Schlosskeller war 1986! Wir führen mit Schrill und Laut seit 2011 eine lange Tradition fort. Wer zu unseren Partys kommt, weiß, dass wir uns jedes Mal neu erfinden, man sich aber dennoch sofort wie ein Stammgast fühlt.

Dominik: Diesen Vibe wollen wir beibehalten. Wir untereinander haben uns in den drei Jahren Zwangspause nicht annähernd so oft gesehen wie zuvor. Das erste Teammeeting in bewährter Besetzung war wie ein Klassentreffen. Wir haben in der Zwischenzeit einige absurde Motto-Ideen gesammelt und sind voll motiviert.

Wer steckt hinter der Party? Was ist des Pudels Kern?

Jens: Unsere Gruppe besteht aus Schlosskeller-Mitarbeitenden und vielbunt-Mitgliedern. Uns verbindet vor allem die Lust an denkwürdigen Partys und der Hang zu Spirituosen.

Henni: Etwas ernsthafter gesprochen sehen wir jedoch den Bedarf, in Darmstadt eine queere Alternative zum sonstigen Nachtleben zu bieten und damit auch die Gayparty-Szene im Rhein-Main-Gebiet zu ergänzen.

Queer, straight, whatever – was sieht die policy der Schrill und Laut vor?

Rosa: Schrill und Laut ist eine Party für „Queers and Friends“. Das heißt Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans* sollen hier eine gute Zeit zusammen verbringen und tun das auch gerne. Natürlich können sie auch heterosexuelle Freundinnen und Freunde mitbringen, aber die Zielgruppe ist uns genauso wie den Gästen sehr bewusst.

Bernard: Wir wollen Leute zusammenbringen, aber auch ein Ort sein, an dem LSBT* entspannt feiern können.

Was können wir zum Opening erwarten und wie regelmäßig findet die Party ab dann statt?

Katha: Das Re-Opening wird ein großes Wiedersehen mit allem, was die Leute an Schrill und Laut lieben. DJ LEo kann es kaum abwarten, die neusten Hits zu spielen und die Massen pulsieren zu lassen. Wir überraschen wieder mit geiler Deko, abwegigen Aktionen und natürlich schaut Rosa Opossum auch mal wieder rein.

Marian: Ab sofort geht es wie gewohnt am 3. Freitag des Monats weiter. Macht euch ein Kreuz im Kalender!

16.12., Schrill + Laut, im Schlosskeller Darmstadt, Marktplatz 15, ab 23Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut/