Schwarzwald, Torte, CSD – der Juni wird bunt

Als Aprilscherz des CSD Freiburg gab es unlängst einen „Bollenhut“ in Regenbogenfarben auf Social Media (Grafik oben). In Rot einst die Tracht evangelischer Frauen in einigen Schwarzwaldtälern, mittlerweile eines DER Symbole für diese Region. Womöglich sieht man ihn jetzt aber auch bald auf dem CSD Freiburg.

Denn die bildschöne Universitäts- und Genussstadt Freiburg im Breisgau – teilweise im Schwarzwald ** – feiert im Juni ihren „Christopher Street Day“.

Am. 24. Juni soll queere Sichtbarkeit gezeigt und zudem für queere Rechte demonstriert werden. Politisch, lustig und divers! Denn der Freiburger CSD ist immer ein Fest, an dem die ganze Stadt mitfeiert und zeigt, wie #mensch auch in der Provinz Toleranz leben kann.

Wer will, kann den CSD Freiburg unterstützen, denn dieser CSD basiert auf ehrenamtlicher Arbeit und ist eine nicht kommerzielle Veranstaltung. „Daher sind wir dringend auf Spenden angewiesen und freuen uns über jede – noch so kleine – Spende“, so das Team auf seiner Homepage. Spenden könnt ihr über Paypal oder auf das Bankkonto: Christopher Street Day Freiburg e.V., IBAN: DE89430609677922199900, BIC: GENODEM1GLS, Bank: GLS Gemeinschaftsbank. freiburg-pride.de

** Der 1284 Meter hohe Schwarzwaldberg Schauinsland gehört noch zu Freiburg