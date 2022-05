Schwuguntia: Ganz.Schön,Anders

Der Mainzer Verein Schwuguntia groovt sich und die lokale Community auf die CSD-Saison ein. Am 21. Mai ist der Verein zu Gast im Mainzer Kultur-Club „Schon Schön“ und lädt zur CSD-Warm-up Party unter dem Motto „Ganz! Schön! Anders!“ – als Zeichen für ein vielfältiges Mainz.

Die Draginvasion-Combo zeigt mit ihrer glamourösen wie coolen Mitternachtsshow, wie „Anders“ aussehen kann. DJ Alex sorgt für den passenden Mix auf der Tanzfläche. „Alleine feiert es sich schlecht - let’s do it geMAINZam!“, meint Schwuguntia zur CSD-Warm-up Party. Die Mainzer Sommerschwüle findet am 6. August statt.