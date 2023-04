„SchwuLes*Dance“ – Ende April wieder

× Erweitern Foto: M. Rädel Tannenduft und Regenbogenfilter ...

Schon seit Anfang der 1990er gibt es die queere Freiburger Party „SchwuLes*Dance“, unlängst kam noch das * im Namen dazu – das mögen wir, denn Sichtbarkeit ALLER ist wichtig. Organisiert und unterstützt wird die LGBTIQ*-House-Pop-Party durch ehrenamtliche Helfer, dem Rosa Hilfe e.V. und der Gaststätte Waldsee.

Über die Party verrät das Veranstalter*innen-Team: „Zu kräftigen Beats und vibrierenden Bässen lässt es sich bekanntlich am besten tanzen. Das besondere Flair der Party am gleichnamigen See lädt ein, sich zu treffen, neue Leute kennenzulernen oder einfach viel Spaß zu haben. Ein Partyvölkchen schleppt sich dann gegen 21 Uhr die Straße hoch und purzelt gegen 4 Uhr wieder den Autos, Taxis oder dem ÖPNV entgegen“ – Partyspaß im malerischen Schwarzwald. Am 22. April soll die Mannheimer DJane Anna Andersson auflegen, es ist ihr drittes Mal beim „SchwuLes*Dance“.

22.4., SchwuLes*Dance, Waldseestr. 84, Tram-Haltestelle Stadthalle, 79117 Freiburg, 22 Uhr, www.schwulesdance.com