30 Jahre „SchwuLesDance“

Egal ob zu House oder Elektro, die tanzfreudigen Queers und Schwarzwald-Burschen haben hier schon seit 30 Jahren Spaß am Waldsee in Freiburg. Wir gratulieren zu drei Jahrzehnten LGBTIQ*-Sichtbarkeit und Community-Spaß!

Dreißig Jahre, ein beachtliches Alter für eine Party. Und in der Tat ist die Veranstaltung „SchwuLesDance“ eine der größten und auch ältesten Partys in Südbaden, je nach Wetter und Jahreszeit kommen zwischen 600 und 1.000 Besucher an den idyllischen Waldsee, der mit Klubräumen, Restaurant und Gartenanlage erfreut. Am 13.8. wird Stella Sanchez aus Zürich für beste Elektro-Beats und queere Klassiker sorgen.

Die wunderschöne Universitätsstadt im Breisgau am Schwarzwald ist zwar bevölkerungstechnisch nur so groß wie ein Berliner Stadtteil, hat aber eine Fülle an queeren Kulturschaffenden hervorgebracht. So kommen zum Beispiel der Maler Rinaldo Hopf aus Freiburg, die Schauspielerin Dieter Rita Scholl, DJ Caramel Mafia, der Künstler Max Diel und auch TEDDY-Mastermind Wieland Speck. Neben einer prachtvollen Altstadt locken auch einige Szenebars, die queerfilmnacht und die „Schwule Filmwoche“ in die sonnige Stadt mit ihrem weltberühmten Münster.

13.8., SchwuLesDance, Waldseestr. 84, Tram-Haltestelle Stadthalle, 79117 Freiburg, 22 Uhr, www.schwulesdance.com