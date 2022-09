Queerer Spätsommertanz: „SchwuLesDance“

× Erweitern Foto: M. Rädel Party Klub

Foto: @djaneannaandersson DJane Anna Andersson

Der Sommer trollt sich, der Herbst tanzt an. Und das am 10. September zu den Beats von DJane Anna Andersson aus #Mannheim, die dann beim „SchwuLesDance“ in Freiburg loslegt.

Auf Social Media freuen sich die queeren Veranstalter*innen schon: „Und wieder eine Premiere! Die wunderbare DJane Anna Andersson (Mannheim) feiert ihr Debüt am 10.9.22 bei uns! Mit ihrem Fokus auf strictly mixed music gemischt mit einer ordentlichen Prise Bass heizt die Mannheimerin DJane Anna Andersson nicht nur die Mannheimer Klubszene ein. Auch in Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Karlsruhe, Köln und in Palma (Mallorca) stand sie bereits hinter den Turntables.“

Sehnsuchtsort Schwarzwald: Aus dieser dichtbewaldeten Ski- und Bergregion (höchstes und größtes zusammenhängendes Mittelgebirge Deutschlands) kommt jede Menge, das heute noch erfreut und benutzt wird. Robert Winterhalder zum Beispiel erbaute hier den ersten Skilift (1908) und über die Torte schreiben wir hier nichts weiter ... In Städten wie Freiburg pulsiert eine queere Szene, aus der Region kommen Künstler*innen wie Til Schweiger, Andreas Schwarz, Michelle, Tim Lienhard und Rinaldo Hopf.

10.9., SchwuLesDance, Waldseestr. 84, Tram-Haltestelle Stadthalle, 79117 Freiburg, 22 Uhr, www.schwulesdance.com