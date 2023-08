Secret Garden Liebieghaus

Eine feine Sommerinstitution sind die „Secret Garden“-Events im Garten des Liebieghauses. Der hübsch angelegte Park mit lauschigen Bäumen ist einfach auch ideal für lauschige Summer-Sundowner mit Drinks und DJ-Soundtracks.

Parallel zum Gartenfest kann man bis 22 Uhr auch die aktuelle Ausstellung „Maschinenraum der Götter“ im Museum mit Kurzführungen besuchen. Die Ausstellung zeigt die enge Verbindung zwischen Kunst und Technologie. Begriffe, die in der Antike noch viel enger als heute miteinander verwoben waren. Die Ausstellung zeigt, wie die Wissenschaften der antiken, arabischen und asiatischen Kulturen Einfluss auf die Entwicklung der Kunst genommen haben.

Die „Secret Garden“-Events finden donnerstags statt, zwei Termine gibt’s noch im August: Am 17. August bringt die gebürtige Frankfurter Elisa Cielo ihr Set aus Deep und Vocal House in den Garten; bekannt ist sie unter anderem aus der queeren Partyreihe DEEP. Mit dabei ist ihr Kollege Cihan Akar, unter anderem DJ der PURE-Partys, der seinen elektronischen Sound mit afrikanischen und orientalischen Einflüssen mischt. Am 31. August liefert das weibliche DJ-Kollektiv GG Vybe eine abwechslungsreiche Mischung aus Break- und Afrobeats, Baile Funk und Soulful House.