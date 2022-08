Im Sommer wird der Garten der Liebieghaus Skulpturensammlung besonders lebendig: Mit Live-Konzerten und lauschigen DJ-Sets kann man hier donnerstags beschwingt in den Abend driften.

Die Reihe Secret Garden ist kein Geheimtipp mehr: Mit DJ-Sounds, kühlen Drinks und Snacks kann man locker im Garten loungen. Dazu werden Kurzführungen zu Highlights aus den aktuellen Ausstellungen im Liebieghaus angeboten: „Mission Rimini“ widmet sich einem der weltweit bedeutendsten spätmittelalterlichen Kunstwerke, dem Rimini-Altar, der nach einer langen Restaurierungsphase nun wieder im Liebieghaus zu sehen ist. Die Sammlungspräsentation „Splendid White“ zeigt die Elfenbeinsammlung Rainer Winkler.

Der Secret Garden finden in diesem Jahr drei Mal statt: am 28. Juli mit GG Vybe, am 18. August mit Martyné und Bodin sowie am 1. September mit DJ Tide und Charles Silence. Live-Musik gibt’s an den anderen beiden Donnerstagen: Am 4. August Indie-Pop mit Sacropolis, am 11. August Indie-Jazz-Rock mit Rain Dance. Die Konzerte starten jeweils um 19 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr), der Secret Garden loungt zwischen 18 und 23 Uhr.