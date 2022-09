× Erweitern Illustration: The English Theatre

Das English Theatre eröffnet seine neue Spielzeit mit einem Stück, das sich auf die Suche nach dem Grund menschlichen Handelns macht – und sich dabei der komplexen Frage „Was hat die Evolution gebracht?“ nähert.

Dabei vertritt „Secret Life of Humans“ zwei unterschiedliche Meinungen: die Positive, verkörpert durch den Mathematiker und Forscher Dr. Jacob Bronowski, der daran glaubt, dass die menschliche Entwicklung immer zum Ziel hat, sich selbst zu verbessern – und die Gegenmeinung, vertreten durch die junge Wissenschaftlerin Ava, die als Ergebnis der Evolution die Auslöschung der Menschheit sieht. Als Ava zufällig ein Date mit dem Bronowski-Enkel Jamie hat, stoßen beide im Familienanwesen des Wissenschaftlers auf geheime wissenschaftliche Dokumente, die nicht nur Einblicke in die Menschheitsgeschichte gewähren, sondern auch in düstere Kapitel der Bronowski Familienchronik.

Das Stück des amerikanischen Autors David Byrne (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Mitglied der Band Talking Heads) feierte 2017 am Broadway Premiere; die ursprünglich für das Frühjahr 2020 vorgesehene Frankfurt-Premiere konnte wegen Corona nicht stattfinden. Die glückliche Wendung: Als sich das English Theatre nun entschloss, das Stück im Herbst 2022 zu zeigen, konnte man David Byrne persönlich für die Regiearbeit gewinnen – damit feiert nun eine komplette und spannende Neuinszenierung die Frankfurt-Premiere.

Premiere am 16.9., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, 19:30 Uhr, zu sehen bis 29.10., Spieltage: Dienstag bis Samstag 19:30 Uhr, sonntags 18 Uhr, www.english-theatre.de