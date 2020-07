× Erweitern Foto: Michael Kimmerle Seelentanz

Tom’s Bar in Stuttgart lädt in regelmäßigen Abständen zu kleinen Kulturveranstaltungen. Am 31. Juli stellt der Autor Thomas Aders sein Buch „Seelentanz“ über den Tänzer und Choreografen John Cranko vor.

Der gebürtige Südafrikaner John Cranko wurde in den 1960ern berühmt: Als Leiter des Stuttgarter Ballett führte er die Compagnie mit seinen überraschenden, modernen und mitunter komödiantischen Arbeiten zu Weltruhm. Die Arbeit Crankos wurde jäh unterbrochen, als der Choreograf 1973 mit nur 45 Jahren an einer Herzattacke verstarb.

Der ARD-Korrespondent und Dokumentarfilmer Thomas Aders – Jahrgang 1961 und beruflich eher mit politischen Themen beschäftigt – hat als Volontär ein Hörfunkfeature über Cranko gestaltet und war seit dem fasziniert vom Leben des Choreografen. Für seinen Roman „Seelentanz – John Cranko und das Wunder des Balletts“ hat Aders 15 Jahre Recherchearbeit investiert und die Erinnerungen duzender Zeitzeugen gesammelt – darunter auch eine Reihe von Tänzer*innen, die mit dem Choreografen gearbeitet haben. Aders Buch wurde in der Presse gefeiert.

Die Lesung mit Thomas Aders findet in Lauras Atelierräumen direkt neben Tom’s Bar, statt; der Abend startet um 18 Uhr im Tom’s Bar, gelesen wird von 19 bis 21 Uhr und 21 bis 23 Uhr.

31.7., Tom’s Bar, Pfarrstr. 13, Stuttgart, 18 Uhr, www.facebook.com/pg/Toms.Bar.Stuttgart/