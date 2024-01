× Erweitern Foto: Jugendkirche KANA SelbstbestimmtBunt

Wie lernt man am besten, Vorurteile abzubauen? Genau: spielerisch! Die Erlebnisausstellung „Selbstbestimmt bunt“ lädt dazu ein, sich in sieben Räumen mit verschiedenen Perspektiven zu den Themen Liebe, Geschlecht und Sexualität spielerisch auseinanderzusetzen. Dabei werden gesellschaftliche Normen hinterfragt, man kann den eigenen Körper erspüren, Haltungen entwickeln und sich gegenseitig austauschen. Die Ausstellung richtet sich primär an Schulklassen, am 4. und 6. Februar ist sie für alle geöffnet

Ab 30.1., Jugendkirche KANA, Kellerstr. 35, Wiesbaden, 4.2.: 12:15 – 15 Uhr und 19 – 21 Uhr, 6.2.: 15 – 20 Uhr, www.jugendkirche-kana.de