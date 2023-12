Shooting statt Socken

× Erweitern Foto: Hans Keller HansKeller-Shooting

Selfies kann jeder – ein professionelles Foto-Shooting ist da schon viel exklusiver. Zum Beispiel beim Frankfurter Fotografen Hans Keller, in dessen Studio man bei einem persönlichen Shooting-Termin das Model in sich entdecken kann oder zusammen mit den Liebsten fresh in Szene gesetzt wird – nach individuellen Wünschen in verschiedenen Sets und mit persönlichen Outfits inszeniert, optional mit zusätzlicher Hair- und Make-Up-Beratung durch das Make-Up-Artist-Team. „Außerdem macht ein Shooting sehr viel Spaß und ist ein tolles Erlebnis“, verspricht Profi Hans Keller, der seit vielen Jahren unter anderem auch die von den GAB-Leser*innen gewählten Sieger unseres jährlichen Covermodel Contests für das GAB-Cover in Szene setzt. Ein Shooting bei Hans Keller kann man auch via Gutschein verschenken – und das ist bestimmt eine kreativere Geschenk-Idee als Socken untern Weihnachtsbaum!

Foto: Hans Keller HansKeller-Shooting-2