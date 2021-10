Showgirls: „Crew United“

× Erweitern Foto: Hans Keller/ Die Schönbildner Showgirls

Nach langer Pause startet Vanessa P. im Oktober wieder mit ihren „Showgirls“ durch; für den Auftakt unter dem Motto „Crew United“ hat sie sich langjährige Weggefährt*innen an Bord geholt: Flora Soft plaudert und trällert über die harte Realität des Dating-App-Wahnsinns, Lady Hush beweist auf ihre zurückhaltende Art, dass sie gar nicht so unschuldig ist, wie ihre ländliche Herkunft vermuten lässt, und mit dem Schauspieler und Sänger Stephen Folkers mischt sich ein waschechter Showkerl in die illustre Damengruppe.

9.10., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com