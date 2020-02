× Erweitern Foto: Silvia Stingel Vanessa P.

Einen Abend mit Attitüde, Glitzer und Effekten präsentiert Vanessa P. in ihrer monatlichen Revue „Showgirls“. Abwechslung ist Trumpf, deswegen bezeichnet sich Vanessa gerne auch als „das Chamäleon der Travestie“. Mit ihren Gästen Christy Moon und Jazz Cortes kommt im Februar wieder eine echte Power-Show auf die Bühne. Tear the roof off, Babes!

28.2., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Framkfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com