Showgirls Fransenflohmarkt

Nachdem der ursprüngliche Flohmarkt-Termin am 12. November spontan abgesagt wurde, laden Vanessa P. und ihre Showgirls-Kolleginnen nun am 26. November erneut zum Fransen-Flohmarkt. Bei einem Drink kann man im Theatersaal des Kulturhaus Katakombe stöbern gehen: Kostüme, Perücken, Schmuck, High-Heels und vieles mehr aus vergangenen Showgirls-Produktionen sind im Angebot – eine wahre Fundgrube für außergewöhnliche Outfits und Accessoires. Vanessa P. verspricht, dass für alle Besuchenden was dabei ist.

26.11., Kulturhaus Katakombe, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, 11 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com