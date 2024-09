Showgirls: Vanessa P. ist zurück!

× Erweitern Foto: Kurt Karl VanessaP

Die Showgirls Frankfurt samt Chefin Vanessa P. sind zurück aus der Sommerpause und bereit, die Bühne erneut zu erobern! Mit frischen Performances und endloser Energie starten sie in die Saison, und man darf sich auf eine Vielzahl neuer Acts freuen, wie auf den Paradiesvogel Miss Shangri-lah. Gebürtig aus Singapur ist sie bekannt für ihre experimentierfreudigen Looks. Egal ob sexy, sweet, Avantgarde oder Horror: ihre Kostüme entwirft und näht die studierte Fashion Designerin Miss Shangri-lah selbst. Ihre Stücke sind derart begehrt, dass sie sogar für einige der Stars aus „Queen of Drags“ die Outfits erstellte. Außerdem dabei: Viola Bond aus Saarbrücken. Sie ist als Lady Liberty CSD bekannt und sie beeindruckt durch ihre eleganten, femininen Outfits und ein glamouröses Makeup. Ihre Performances sorgen für großartige Stimmung, während ihre Kunstfigur Lady Liberty Botschaften zu Gleichberechtigung und Vielfalt in die Welt schickt.

28.9. Kulturhaus Frankfurt, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, 20 Uhr, showgirls-frankfurt.com