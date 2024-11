Showgirls: Wildes Trio!

× Erweitern Foto: Hans Lechner / Hans Keller Showgirls-November

Queen Vanessa P. lädt auch im November wieder zur unbeschwerten Drag- und Travestie-Revue, diesmal im Galli Theater. Neben der Showgirls-Chefin ist auch ihre langjährige Bühnen-Schwester Lady Hush mit am Start. Beide freuen sich auf eine echte Premiere: Miss Queen Marry ist noch ganz frisch in der Showgirls-Szene und bestreitet heute Abend einen ihrer ersten Bühnenauftritte – It’s Gonna Be Classy-Sassy-Iconic! True Facts aus dem Backstage: Hinter Miss Queen Marry steckt der diesjährige GAB-Covermodel-Gewinner Luis – And He‘s One To Watch!

30.11., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets über www.showgirls-frankfurt.com