Showgirls X-MAS Show

Noch einmal besonders frivol-glamourös wird’s bei Vanessa P. und den Showgirls kurz vor Weihnachten: „Ohne Schnick-Schnack, aber mit viel nackter Haut gehe ich in die letzte Showgirls-Runde in 2023“, sagt Vanessa P. und rudert gleich zurück: „Ich ziehe natürlich nicht selbst blank, ich lasse blankziehen“. Kenner*innen ahnen, um was es geht: Burlesque steht auf dem Programm, und mit der charmanten Coco Nobel ist eine besonders anmutige Vertreterin der kunstvollen Entblätterung zu Gast. Dazu kommen Vanessa P. und ihre Showgirls-Sister Lady Hush, die sich als die Kessler-Zwillinge der Travestie präsentieren – Here We Go For The X-MAS-Show! *bjö

23.12., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com