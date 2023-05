Sieben Jahre Steve K

× Erweitern Foto: Harry Stahl

Der in Frankfurt lebende Steve K feiert sein DJ-Jubiläum – natürlich mit einer Party. Wir haben ihn zum Interview getroffen.

Steve, wie bist du zum DJ geworden?

2016 war ich zum ersten Mal in Madrid auf der Pride und hab mir angehört, was die Leute dort so hören – Circuit und Tribal House. Ich hatte einen Bekannten mit einem Tonstudio, der mir dann auf dem Pioneer Nexus 2000 beigebracht hat, wie man Lieder mixt. Alles, was ich gelernt habe, habe ich ihm zu verdanken. Und so nahm alles seinen Lauf!

Wie hat sich deine Karriere in Frankfurt entwickelt? Man wacht ja nicht morgens auf und ist Star-DJ?

Ich hatte keinen leichten Start. Ich musste ganz klein anfangen. Meine erste Partyreihe WE LOVE BARCELONA in der damaligen Bluebar ging durch die Decke – jedes Mal volles Haus. Nach über zwei Jahren Zusammenarbeit hat die Bluebar leider dichtgemacht, aus der Bluebar wurde die Pinkbar und mein Houseparty-Konzept hat dort keinen Platz gefunden. Daraufhin folgte eine andere Partyreihe im Comeback, die ebenfalls mega besucht war. Somit hab ich der Frankfurter Community tolle Momente beschert und wurde gelobt ohne Ende. Am 6. Mai kommt die vierte Ausgabe meiner neuesten Szene-Party „Saturgay Night“, ebenfalls im Comeback; wer einen Screenshot von diesem Interview macht und uns vorzeigt, bekommt einen Shot nach Wahl aufs Haus.

Meine ersten großen Gigs waren im Kit Kat Club und bei der Propaganda in Berlin, der Now Party in Zürich, im L’Endroit in Metz in Frankreich, Club Lenox in Luxemburg und nicht zu vergessen meine Residence im G3 Club in München. Meine größten Erfolge feierte ich tatsächlich international, in Bogota, Kolumbien, in Recife in Brasilien und in Belgien.

× Erweitern Foto: Harry Stahl

Most Sexy DJ-Moment deiner Karriere?

Ganz klar in Bogota! Die Sonne geht auf, alle tanzen oberkörperfrei auf der XXL-Afterhour zu meinem Set und applaudierten – dass ging runter wie Öl. Ich hatte echt Gänsehaut! Zweitschönster Moment ist immer wieder der CSD in Frankfurt, bei dem ich seit sieben Jahren mit einem eigenen Wagen teilnehme, darauf bin ich megastolz. Auch in diesem Jahr bin ich wieder mit dem DJ STEVE K Truck bei der Demo. Mir ist es sehr wichtig, meine Kreativität und meine Liebe für die Musik mit meinen Followern und Fans zu teilen, sie zu begeistern und für sie zu spielen. Das bereitet mir selbst natürlich auch sehr große Freude. Als Mensch ist es mir wichtig, bodenständig und ehrlich zu sein. Ich bin eine spirituelle Person, ich nehme nichts als selbstverständlich. Ich schätze alle meine Erfolge sehr und bin dankbar für alles, was das Leben mir anbietet.

Welchen Stil legst du auf?

Es kommt immer drauf an, auf welchen Veranstaltungen ich bin. Ich hab Partys, wo ich als Pop-DJ gebucht bin, oder eher House und Electro. Aber am häufigsten tatsächlich mittlerweile Mainstream, Pop, Hip Hop, Latino House – eben alles, was eine Queen-Party glücklich macht!

Wo kann man dich hören?

Aktuell lege ich jeden ersten Samstag im Monat auf der „Saturgay Night“ im Comeback auf. Als nächstes kommt dann schon am 7. Juni meine Premiere im Karlson mit der QUEER EMPIRE, wo ich mein DJ-Jubiläum feiere. Mit dabei sind tolle Künstler wie Electra Pain, David Marquez und DJane Calidrip. Karten gibts online.

Und dann beginnt auch schon die CSD-Season. Der Juli wird ganz verrückt: In Köln lege ich auf dem Fetisch-Wagen auf, in Frankfurt gehe ich mit meinem Truck an den Start und danach geht‘s mit mir weiter auf dem Citybeach mit der Pride Pool Party; es wird ein grandioses Set auch ein mega Moment, wenn zwischen den Wolkenkratzern die Sonne untergeht. Und dann geht‘s nach Berlin, wo es einen Wagen der Psychologischen Praxis Bohlender geben wird, dort werde ich zusammen mit drei anderen DJs auflegen.

Was war dein erster bewusst selbstgekaufter Song?

„Everybody needs a Man” von Offer Nissim

Was sind deine aktuellen Hits auf dem Dancefloor?

„Bang Bang“ von Rita Ora und „Danca” von Dhurata Dora

Produzierst du auch eigene Tracks?

Ja, einfach auf SoundCloud DJ STEVE KAUL eingeben, dann hört man meine eigenen Sachen.

Du bist fit – wie sieht dein Workout aus?

Ich versuche immer, eine Work-Life-Balance hinzubekommen, bestehend aus Arbeit, Sport und Musik, und nebenbei noch meine Freunde zu treffen. Das klappt wunderbar!

Deine Message an die Community?

Geht raus in die Welt, erlebt so viele Abenteuer wie es nur geht, habt Spaß am Feiern und unterstützt eure Szene, denn die schafft euch einen sicheren Platz, wo ihr euch ausleben könnt!

6.5., Saturgay Night, Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, 22 Uhr

7.6., Queer Empire 7 Jahre DJ Steve K, Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 23 Uhr

DJ Steve Kaul findet man auf Instagram, SoundCloud und Facebook