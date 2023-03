Single-Umzüge: Jetzt auch in Mannheim

Als Single ist ein Wohnungsumzug keine leichte Aufgabe. Das hat auch Ülgen Elverisli von „Single Umzüge“ erkannt, der sich – wie der Name vermuten lässt – mit seinem Frankfurter Unternehmen genau darauf spezialisiert hat.

Inzwischen kann Elverisli auf fast 14 erfolgreiche Jahre zurückblicken: „Single Umzüge ist eine Marke geworden, der die Kunden vertrauen“, erklärt Ülgen Elverisli. Einfach, ehrlich, effektiv – unter diesem Motto arbeitet das Team, um jeden Umzug stressfrei, reibungslos, zuverlässig und vor allem auch finanziell erschwinglich zu gestalten. Alles wird detailliert geplant, von Beratung und Besichtigungstermin in der betreffenden Wohnung (ist auch virtuell möglich) bis zum maßgeschneiderten Angebot, das Aufwand, Fahrzeuggröße, die benötigte Mannschaft und örtliche Besonderheiten von Anfang an miteinbezieht.

Packen oder die Montage von Möbeln gehören zum Service dazu. Das Profi-Team besteht aus erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern, die sicherstellen, dass das Mobiliar sicher und schnell transportiert wird.; Single-Umzüge ist auch Partner für die Anlieferung oder Abholung von Verpackungsmaterialien wie Umzugskartons und anderem professionellem Zubehör, Entrümpelungsarbeiten sowie ein Lagerhaus-Service, um die Wohnung zum Beispiel für Renovierungen freiräumen zu können.

Gestartet in Frankfurt bedient Single-Umzüge heute das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Im Februar 2022 startete Single-Umzüge außerdem einen zweiten Standort in Mannheim, der das gesamte Rhein-Neckar-Delta bedient. Da sind Profis am Werk!