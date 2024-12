Sinnlich und verführerisch

× Erweitern Foto: Kobberger SmokeyTonka

Immer für eine Entdeckung gut ist das Frankfurter Traditionshaus Kobberger mit seinem exzellenten Beratungsservice und der großen wie sorgsam kuratierten Auswahl an Duft- und Pflegeprodukten.

Die GAB-Geschenketipps vom Team: „Smoky Tonka“ ist ein unisex Eau de Parfum der Duftmanufaktur 4711 – ja, richtig gelesen! Seit einigen Jahren frischen die Erfinder von Echt Kölnisch Wasser mit den edlen Ingredienzien der „Collection Absolue“ erfolgreich ihr leicht angestaubtes Image auf. „Smokey Tonka“ überzeugt mit holzgereiftem Cognac, Zimt, Sandelholz, Bergamotte und brasilianischer Tonkabohne. Die „Collection Absolue“ gibt’s exklusiv bei Kobberger!

× Erweitern Foto: Kobberger Atkinsons Processed with Lensa with TL2 filter

Das britische Parfum-Haus Atkinsons mit seiner über 200-jährigen Geschichte wurde 2013 neu belebt. Die unisex „Parfums Intense“ aus der „Reserve Collection“ stehen für den Glamour früherer Tage. „Shine Despite Everything“ ist eine Hommage an die französische Schauspielerin Sarah Bernhardt und betört mit Kurkuma, Weihrauch, Karamell und moschusartigem Ambrofix. Bei „Born For Eternity“ reicht die Inspiration zurück ins alte Ägypten: Kardamom, Koriander, Safran, Weihrauch und Oud sind Teil der luxuriösen Duftkomponenten.

Kobberger im Palais Thurn und Taxis, Thurn-und-Taxis-Platz 1 und Kobberger am Lokalbahnhof, Textorstr. 7, Frankfurt, www.kobberger.de