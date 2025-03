Smooth und Funky: Garth.

Hier kommt was für Fans von Soul und R’n’B! Der Singer-Songwriter Garth. aus Brooklyn hat Talent: Auf Spotify sammelte er in kürzester Zeit über 5 Millionen Streams und gab seit seinem Debüt im Jahr 2018 umjubelte Konzerte, unter anderem in der Carnegie Hall, dem Apollo Theater und dem Lincoln Center.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Mit seiner smoothen Soul-Stimme feiern seine Songs den klassischen R’n’B-Sound der 80er, 90er und 2000er Jahre, mit Referenzen an Prince, Ginuwine, Frank Ocean oder Earth, Wind & Fire. Ganz selbstbewusst nennt er sein neuestes, im März erscheinendes Album „Good Taste“ und geht damit auf seine erste Europatournee.

21.3., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, 20 Uhr, www.hafen2.net, garthofficial.com