smow – stilvoll Wohnen

× Erweitern Foto: David Pinzer, smow Frankfurt

„Best of Interior“ – mit diesen drei Worten beschreibt smow sein Angebot so einfach wie treffend: Im Frankfurter Store findet sich eine feine Auswahl an Design-Möbeln und Wohnaccessoires für den Wohn- und Esszimmerbereich.

Das Angebot an Stühlen, Tischen, Regalsystemen, Sofas und Kleinmöbeln verfolgt eine moderne Linie im besten Design-Sinn: schöne Formen, die gleichzeitig funktional sind. Designklassiker aus aller Welt wie Stühle von Thonet, Polstermöbel von COR, die vitra classic collection, Fritz Hansen, Regalsysteme von String aus Schweden oder Möbelbausysteme von USM Haller bilden hier eine logische Symbiose mit Newcomern wie Hay oder Muuto aus Dänemark.

Über den Mini-Store auf der Hanauer Landstraße mit seinen geschmackvollen Design-Appetizern gelangt man in den Hof und zum Haupt-Showroom auf zwei Etagen sowie auf die Freiluft-Dachterrasse mit Outdoormöbeln – der Hit im Sommer!

Bei smow legt man vor allem Wert auf exzellenten Kundenservice: Mit eigenen Architekten und Interior Designern werden komplette Einrichtungskonzepte für gewerbliche wie private Kund*innen geplant und umgesetzt. smow besitzt außerdem einen hauseigenen Liefer- und Montageservice, der neben sicherer und schneller Zustellung auch den professionellen Aufbau der Möbel garantiert. Der Montage-Service ist wie die Handschrift des Unternehmens und entspricht der Qualität der Möbel, erklärt Roland Dötsch, Inhaber des smow Store Frankfurt.

Zum umfangreichen Service gehört auch ein großer Online-Shop mit garantierter Lieferung innerhalb von 24 Stunden für alle Waren, die auf Lager sind. Möglich macht dies das große Netzwerk der smow Stores mit Filialen in fast jeder deutschen Stadt. Guter Geschmack, hervorragend organisiert – was will man mehr?

smow, Hanauer Landstr. 140, Frankfurt, www.smow.de