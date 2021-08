× Erweitern Foto: Martin Pudenz, Kammeroper Frankfurt Kammeroper Sommer 2021

Kaum eine andere Musikepoche hat es so gut verstanden, die Höhen und Tiefen der Liebe in lyrisch-erhabenen Sprachbildern auszuloten wie das Barock. In den metaphorischen Texten von Pietro Metastasio und denen seiner Zeitgenossen liegen Erbauungund Erschütterung der Seele oft nah beieinander und rührten, gekleidet in die virtuosen Gesangslinien Händels, Vivaldis, Glucks und all der halbvergessenen Komponisten, schon vor dreihundert Jahren das Publikum zu Tränen.

Die Kammeroper Frankfurt fängt diese „Färbungen der Liebe“ in ihrer diesjährigen Sommerproduktion im Musikpavillon des Palmengartens ein, in Form des szenischen Pastriccios „So sanft wie Du“, das vom musikalischen Leiter Daniel Stratievsky und Kammeroper-Intendant Rainer Pudenz zusammengestellt wurde. Auf der Bühne wird das versammelte Ensemble zu erleben sein, unter anderem die Publikumslieblinge Ingrid ElSigai, Annette Fischer, Timon Führ und Thomas Peter.

4.8., Orchestermuschel im Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen: 6., 7., 11., 13., 14.8., jeweils 20 Uhr, www.kammeroper-frankfurt.de