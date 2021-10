Solidarität zum Kuscheln

× Erweitern Foto: AHF

Sie gehören zur Adventszeit wie der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember: Die knuffigen Soli-Bärchen der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF.

Auch in diesem Jahr gibt’s ein neues Modell in Zartbitterschokoladenbraun, das ab dem 16. November erhältlich sein wird und im Rahmen der „Bärenstark“-Aktion an verschiedenen Standorten in Frankfurt gegen eine Spende von 6,50 Euro verteilt wird. Für Bärchen-Sammler und diejenigen, die die AHF schon vorher unterstützen möchten, gibt es am 29. Oktober einen Sonderverkauf der kuscheligen Stofftiere der vergangenen Saisons in der Katharinenkirche an der Hauptwache.

× Erweitern Foto: AHF

Die Erlöse gehen wie immer zu Gunsten der AHF. „Wie schon 2020 konnten große Charity-Veranstaltungen wie die Tombola zum CSD Frankfurt oder der Loveball im Palmengarten nicht stattfinden; dadurch fehlen uns Zehntausende Euro, mit denen wir bestehende und neue Projekte aufrechterhalten“, so Oliver Henrich, Pressesprecher der AHF.

29.10., Sonderverkauf vergangener Bärchen-Editionen, Katharinenkirche, An der Hauptwache 1, Frankfurt, 11:30 Uhr – 17:30 Uhr,

Bärenstark 2021: 19. und 26.11., Hauptbahnhof Frankfurt, Höhe Gleis 9 und 10,

20.11., MyZeil, Zeil 106, 27.11., Konstablerwache, Große Friedberger Str. 3 – 5, jeweils 10 – 20 Uhr, mehr Infos über www.ah-frankfurt.de