Solocoreografico 2022

Foto: Andrea Macchia Alexandre Duarte tanzt eine Choreografie von Caterina Mochi Sísmondi

Das Tanzfestival für Solo-Choreografien hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 zu einer angesehenen Plattform für internationale Produktionen entwickelt. Das liegt unter anderem auch daran, dass der rührige Leiter Raffaele Irace das Festival an sechs Orten stattfinden lässt: Neben Turin in Italien, dem Ursprung von Solocoreografico, gibt es jährlich weitere Events in Oklahoma City / USA, Tunis, Lyon und im Oktober auch wieder in Frankfurt – dem neuen „Headquarter“ des Festivals. Das Festival erstreckt sich in Frankfurt über vier Tage.

Am 21. und 22. Oktober werden sieben Tanzsoli aus Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Israel, USA, Großbritannien und der Mongolei präsentiert. Dabei sind sowohl eigene Werke der Tanzenden zu sehen als auch Arbeiten von Choreograf*innen für Solo-Tänzer*innen. Zugleich wird eine Jury aus Tanzexpert*innen die drei Solocoreografico-Awards vergeben: einen für Choreografie, einen für Tanz und den Publikumspreis.

Foto: Andrea Macchia Tänzerin Alexandra Wandai

Am Sonntag, dem 23. Oktober, widmet sich das Festival mit Solocoreografico Youth erstmals auch tanzbegeisterten jungen Tänzer*innen, Tanzstudierenden und jungen Laien. Angeboten werden Workshops, aber auch ein Wettbewerb, dessen drei Gewinner*innen zu Solocoreografico Turin im kommenden Jahr eingeladen werden; umgekehrt sind die Siegreichen des Solocoreografico YOUTH Festivals in Turin, das im März 2022 stattfand, jetzt in Frankfurt zu sehen.

Als Auftakt zum Festival gibt es vorab am 20. Oktober einen Abend mit sechs Tanzfilmen. Die ursprünglich aus der Not der Pandemie und der Shutdowns entstandene Idee, sich als Tänzer*in per Videoclip kreativ auszudrücken, hat sich in den letzten beiden Jahren zu einer eigenständigen Sektion des Festivals entwickelt. In Frankfurt werden Tanz-Kurzfilme aus Spanien, USA, Kamerun, den Niederlanden, Deutschland und Nigeria gezeigt.

20. – 23.10., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, www.gallustheater.de, www.solocoreografico.com