Solocoreografico Tanzfestival

× Erweitern Foto: KeKe

Bereits zum sechsten Mal steigt in Frankfurt das internationale Tanzfestival für Solo-Tanzstücke im Gallus Theater.

„‚Solo‘ steht hier nicht nur für ‚allein‘, sondern auch für den einzelnen Beitrag zum Ganzen und die Möglichkeit, die Diversität der einzelnen Künstler*innen und Darbietungen besonders herauszustellen“, sagt Raffaele Irace, der das Festival 2014 zum ersten Malin im heimischen Turin organisierte.

Seitdem hat sich Solocoreografico mit seinen heutigen Festival-Ablegern in Oklahoma, Tunis, Lyon und Frankfurt fest im internationalen Tanz-Kalender etabliert. Der Erfolg spiegelt sich auch in der Zahl der Bewerber*innen wider – allein in diesem Jahr wollten 550 interessierte Tänzer*innen dabei sein.

Um dem gerecht zu werden, wurde ein zusätzlicher dritter Tanzabend ins Festivalprogramm aufgenommen: Das neue „Fringe Programm“ eröffnet das Festival und zeigt 23 experimentelle und außergewöhnliche Choreografien; das Publikum vergibt an diesem Abend den „Fringe-Award“.

Foto: Christian Glaus Foto: phandreamacchia Foto: Iris Katraki

An den Festivaltagen zwei und drei werden jeweils sechs ausgewählte Solo-Choreografien sowie die Arbeiten der drei Gewinner*innen des Turiner YOUTH-Programms gezeigt. Mit YOUTH fördert Solocoreografico ganz gezielt den Tanznachwuchs mit Workshops für 12 bis 30-jährige. Am Festival-Sonntag wird ab 15 Uhr ein Programm mit Stücken des YOUTH-Programms gezeigt; eine Jury, bestehend aus den etablierten Tänzer*innen des Festivals, wählt dann die die drei besten Stücke aus, die bei Solocoreografico Turin im kommenden Jahr im Hauptprogramm gezeigt werden.

Lange Rede, kurzer Sinn: Solocoreografico zeigt an nur vier Tagen aktuelle Tanz-Vielfalt aus der ganzen Welt – von Israel, Italien, der Ukraine, Ungarn, der Schweiz, Deutschland, und China über Singapur, der Mongolei, Rumänien und Griechenland bis zu den Niederlanden, der Türkei, Spanien, Albanien und Georgien.

5. – 8.10., Gallus Theater, Kleyerstr. 15. Frankfurt, www.solocoreografico.com, www.gallustheater.de