× Erweitern Foto: Michele Seydoux Solocoreografico Mit dabei: Giovanni Visone vom Ballett der Staatsoper Hannover

Das 2014 in Italien vom Choreografen Raffaele Irace gegründete Festival für Solotanz ist in diesem Jahr zum dritten Mal in Frankfurt zu Gast.

Die renommierte Plattform für internationale Solotanzstücke bringt Tänzer*innen aus der ganzen Welt zusammen und pflegt Kontakte von Turin über Lyon, Berlin und Hannover bis hin nach Oklahoma, Jerusalem und Ankara.

„Die Idee von Solocoroegrafico ist in erster Linie, die Künstler zu fördern und sie international zu vernetzen“, erklärt Raffaele Irace.

In diesem Jahr lautet das Motto „go local – communicate global“ und verfolgt innerhalb der Festivalwoche vom 5. bis 10.10. ein zweigeteiltes Programm: Künstler*innen aus dem Ausland, die nicht einreisen dürfen, sind digital präsent und in kurzen Clips über Facebook zu sehen; ergänzt wird das Online-Programm durch kleine Interviews mit Tänzer*innen, Choreograf*innen und Organisator*innen. Das physische Festival startet am 8.10. im Gallus Theater mit einem Filmabend, der verschiedene Solotanz-Kurzfilme zeigt.

× Erweitern Foto: Maciej Rusinek Solocoreografico Abril Lukac zeigt eine Choroegrafie von Dieter Heidtkamp (HfMDK)

Live auf der Bühne wird das Solotanzprogramm mit neun Tanzkünstler*innen aus dem Rhein-Main-Gebiet und Deutschland am 9. und 10.10. zu sehen sein. Mit dabei sind unter anderem Anne Jung mit einer Choreografie von Sam Young-Wright (beide aktuell bei der Dresden Frankfurt Dance Company) oder Tony Rizzi mit einem Ausschnitt aus „I am a Mistake“, das in Zusammenarbeit mit dem belgischen Choreografen Jan Fabre entstand. Mit Aline Aubert und Abril Lukac sind auch zwei HfMDK-Studentinnen vertreten.

Am Ende des Festivals werden drei Preise vergeben: Eine international besetzte Jury, die zum Teil per Livestream zugeschaltet ist, kürt die beste Choreografie und den besten Tanz, zusätzlich gibt es einen Publikumspreis.

8. – 10.10. Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, mehr Infos über www.gallus-theater.de und www.solocoreografico.com