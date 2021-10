× Erweitern Foto: Andrea Macchia Solocoreografico Cristian Magurano in der Choreografie „Freedom” von Raphael Bianco.

So viel live wie möglich und so digital wie nötig – so lautet das Motto für Solocoreografico-Macher Raffaele Irace.

Soll heißen: Es wird neben jeder Menge Live-Performances auf der Bühne des Gallus Theaters auch wieder einen Abend mit der beliebten Tanzfilmreihe des Festivals geben.

Den Live-Auftakt zum Festival gibt die Finnin Maria Nurmela am 5. Oktober; sie zeigt zwei Stücke, das gelobte „Closer to the wild heart“, das Tanz mit einer ausgefeilten Licht- und Soundinstallation verbindet, sowie „Piercing in the Dark“, eine Einführung in Nurmelas kommendes Projekt; beide Stücke basieren auf literarischen Vorlagen.

× Erweitern Foto: Santi Otero Solocoreografico Clémence Juglet tanzt „I have to”.

Foto: Andrea Macchia Solocoreografico Gjergji Meshaj

Am 8. und 9. Oktober werden jeweils sieben Solochoreografien als gemeinsames Abendprogramm gezeigt. Zum Beispiel das Stück „Freedom“ des in Indien geborenen Choreografen Raphael Bianco; Tänzer Cristian Magurano zelebriert mit beeindruckendem körperlichem Einsatz den Wunsch nach Freiheit. Die Probleme bei der optimalen Zeiteinteilung und der daraus resultierende Zeitdruck hat die Choreografin und Tänzerin Clémence Juglet in ihrem Stück „I need to“ thematisiert – wie entkommt man dem tagtäglichen Hamsterrad? Den Abschluss des Festivals bildet am 9. Oktober die Verleihung des diesjährigen Solocoreografico-Tanzpreises.

Zusätzlich bietet das Festival die Möglichkeit an Tanzworkshops mit berühmten Choreografen teilzunehmen; für die Workshops sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Das Festival für Solotanz wurde 2014 in Italien vom Choreografen Raffaele Irace gegründet. Die renommierte Plattform für internationale Solotanzstücke bringt Tänzer*innen aus der ganzen Welt zusammen und pflegt Kontakte von Turin über Lyon, Berlin und Hannover bis hin nach Oklahoma, Jerusalem und Ankara. „Die Idee von Solocoroegrafico ist in erster Linie, die Künstler zu fördern und sie international zu vernetzen“, erklärt Raffaele Irace. Die inzwischen als eigenständig etablierte Frankfurt Edition von Solocoreografico findet zum vierten Mal statt.

4. – 9.10., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.solocoreografico.com, www.gallustheater.de