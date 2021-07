Sommer im Hafen2

× Erweitern Foto: Wild Bunch Germany Sommer 85 Zu sehen im Sommerkino: Sommer 85 von François Ozon.

Die Crew vom Offenbacher Hafen2 hat ein sympathisches Sommerprogramm mit Open-Air-Konzerten und Freiluftkino zusammengestellt; queere Musiker*innen und Filme sind natürlich auch dabei.

Die Schweizer Newcomer Ellas wollten eigentlich 2020 mit ihrem ersten Longplayer durchstarten; Veröffentlichung und Tour mussten verschoben werden, aber die Hafen2-Veranstalter*innen waren vom sanften Sound des Quintetts so begeistert, dass sie die Band jetzt einfach auch ohne Tour nach Offenbach zu einem Nachmittagskonzert eingeladen haben. Indie-Fans werden den verträumten Synthie- und Gitarrensound, die gefühlvollen Melodien und den mehrstimmigen Gesang der Frontfrauen Jorina Stamm und Sarina Schmid lieben. Im Vorprogramm gibt’s außerdem drei Akustik-Sets vom Jungs-Trio Kicker Dibs, von Sängerin Mulay und dem Frauentrio Wyvem Lingo – alles zusammen am 22. August ab 17:30 Uhr.

Ungemein smart ist Ponga Mi$$i und passt mit relaxtem Bossa-Nova-Sound wunderbar auf die Wiese am Offenbacher Hafenbecken. Ponga spielt alle Instrumente selbst, hat schon Hip Hop und Rap gemacht, pflegte Connections zu den Jungs von der Rap-Punk-Combo Frittenbude und hat House und düsteren Techno produziert. Im Hafen2 schwebt Ponga am 27. August mit Dreampop im Bossa-Stil ein. Für die Open Air Konzerte gilt Eintritt auf Spendenbasis.

Das Hafenkino zeigt gleich sechs queere Filme. Den Auftakt macht am 29. Juli „Sommer 85“, der neue Coming-of-Age-Film von François Ozon: Im Sommerurlaub lernt der 16-jährige Alexis den 18-jährigen David kennen; das Kennenlernen ist ungewöhnlich, denn David rettet Alexis im Meer vor dem Ertrinken. Der schüchterne Alex ist schnell vom forschen David beeindruckt und verliebt sich in ihn. Ein Sommer mit Motorradausflügen und Badespaß – doch da ist auch Davids etwas morbide Seite, die auffällig mit dem Tod flirtet … (siehe auch unser Interview mit François Ozon).

„Supernova“ erzählt die Geschichte des schwulen Paars Sam und Tusker. Bei Tusker wurde Demenz diagnostiziert und so machen sich die beiden auf eine Reise im Wohnmobil und besuchen alte Freunde. In den Hauptrollen: Colin Firth und Stanley Tucci (6. August). Auch Xavier Dolans neuester Streich „Matthias & Maxime“ wird gezeigt (19. August, Filmbesprechung siehe hier). Ein Kino-Wiedersehen gibt’s außerdem mit der ungewöhnlichen Geflüchteten-Story „Futur Drei“ (14. August, Filmbesprechung siehe hier) und der sinnlich inszenierten Coming-out-Geschichte „Call me by your Name“ (25. August, Filmbesprechung siehe hier). Das Programm kann sich sehen lassen!

Hafen2, Nordring 129, Offenbach, www.hafen2.net

