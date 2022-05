Sommer, Sonne, Outdoor-Sport

× Erweitern Foto: Run 4 FFWPU, pexels.com, gemeinfrei

Mit der Rückkehr der Sommerwärme wollen auch Sportler*innen raus an die frische Luft. Der FVV hat reagiert und auf der Website alle Outdoor-Sportarten zusammengefasst – und da kommt eine ganze Reihe an Fitnessangeboten zusammen.

Allen voran natürlich der Laufsport: Der FVV-Lauftreff startet jeden Mittwoch um 18:30 Uhr am Literaturhaus (Alter Portikus) am nördlichen Mainufer; die 10 Kilometer lange Sommerstrecke führt mainaufwärts bis zum Offenbacher Hafen und wieder zurück. Die Nordic Walker sind eigentlich bei jedem Wetter draußen unterwegs; im Sommer macht das Ganzkörpertraining natürlich noch mehr Spaß – aber die Technik des schnellen Gehens mit Stöcken will gelernt sein. Treff ist mittwochs um 19 Uhr an der Ecke Grüneburgpark / Eingang Palmengarten in der Siesmayerstraße.

Wer noch mehr in der Natur unterwegs sein will und die schönsten Landschaften Hessens erkunden möchte, sollte eine der beliebten FVV-Radwandertouren ausprobieren. Die Strecken variieren zwischen 40 und 90 Kilometern und führen durchs Rhein-Main-Gebiet, den Taunus, das Hessische Ried, den Odenwald oder Ziele in Südhessen. Die Geschwindigkeit wird so angepasst, dass alle in der Gruppe mithalten können.

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei

Alle, die es im Sommer ans Wasser zieht, könnten sich vielleicht auch für’s Rudern begeistern. Egal ob als Einzelsportler*in oder im Team: Rudern bietet ein anspruchsvolles Workout, das auch Ausdauer und Koordination trainiert. Der FVV bietet seinen Kurs in Zusammenarbeit mit dem Frauen-Rudersportverein „Freiweg“ an. Für die Schwimmer*innen startet ab Mitte Mai die Freibadsaison mit einem Sprung ins Riedbad in Bergen-Enkheim. Donnerstags und samstags findet hier ein je nach Leistungsstand differenziertes Training statt – gute Schwimmkenntnisse sind allerdings die Voraussetzung.

Auch andere Sportarten wie Volleyball, Tennis oder Yoga wechseln im Sommer an die frische Luft: Die Volleyballer*innen werden auf weichem Sand zu Beach-Volleyballer*innen, Tennis wird auf dem roten Sandplatz gespielt und die Yoga-Gruppen nehmen einen tiefen Atemzug auf den Wiesen am Grüneburgpark und dem Unicampus.

Da die Outdoor-Sportarten nicht an die Schulhallen gebunden sind, finden sie in der Regel auch in den Schulferien statt. Wer sich für eine Abteilung begeistert und dort beim Outdoorsport einsteigen möchte, sollte sich allerdings vorab bei den jeweiligen Abteilungsleiter*innen informieren: Manche Sportarten sind zuschlagpflichtig oder können nur an bestimmten Stichtagen neue Mitglieder aufnehmen.

Mehr Infos über www.fvv.org