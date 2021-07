Sommerschwüle 2021

× Erweitern Foto: Schwuguntia e.V. Sommerschwüle

Mit einer Fahrraddemo möchte Schwuguntia e.V., der Mainzer CSD-Orgaverein, zur diesjährigen Sommerschwüle am 8. August Sichtbarkeit der LSBTIQ*-Community in der Mainzer Innenstadt zeigen.

Foto: Tina Rodler / Schwuguntia e.V. Sommerschwüle

Um 14 Uhr sollte man mit Bike, Flagge und eventuell sogar Demoplakat am Fischertorplatz in der Nähe des Rheinufers sein. Die Demo-Gruppe schlängelt sich dann durch die Mainzer Innenstadt mit einem Abstecher zur Bar jeder Sicht und endet gegen 16 Uhr an der Malakoff-Terasse. Dort steigt dann das Sommerfest im Kulturgarten des KuZ wo die Sommerschwüle vor einigen Jahren bereits gefeiert hatte. Da der Besucher*innenzahl begrenzt ist, wird der Ticketvorverkauf dringend empfohlen.

Ganz traditionell ist das erste Augustwochenende das queere Mainzer CSD-Wochenende; die light-Version der Sommerschwüle wird allerdings auf einen Tag beschränkt sein. Bereits 2020 musste der Communityevent wie viele andere auch abgesagt werden; immerhin sorgte eine Menschenkette in der Mainzer Innenstadt für ein wenig Sichtbarkeit der Community.

8.8., Sommerschwüle Mainz, mehr Infos über www.csd-mainz.de und auf Facebook