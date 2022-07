Sommerschwüle: Der CSD Mainz

× Erweitern Foto: Nikolas Gannon, gemeinfrei, unsplash.com

Der CSD Mainz mitsamt des Communityfestes „Sommerschwüle“ kann sich in diesem Jahr über eine ganze Programmwoche im Vorfeld des Communityfestes freuen! Am 1. August geht’s los!

„Jetzt Farbe bekennen“ lautet das Motto des diesjährigen CSD Mainz. Dahinter verbergen sich 10 Forderungen, die queere Rechte betreffen: Dort finden sich zum Beispiel Appelle für lokale Safe-Houses für queere Geflüchtete in Mainz oder öffentliche Kampagnen gegen Hasskriminalität im Netz und auf der Straße durch den Präventivrat der Stadt Mainz, aber auch die Berücksichtigung von LSBTIQ*-Inhalten in den Ausbildungsphasen aller staatlich anerkannten Ausbildungsberufe oder die schon seit Jahren geforderte Ergänzung des Art.3 Grundgesetz. Die einzelnen Forderungen können auf der Website des CSD Mainz runtergeladen werden und selbstständig verbreitet werden.

Unter dem Motto „Farbe bekennen“ und den damit verbundenen Forderungen startet dann am Samstag, dem 6. August, die Demo durch die Mainzer Innenstadt; Startpunkt ist um14 Uhr am Fischtorplatz. Im Anschluss gibt es ein Sommerfest mit Programm im und am KuZ sowie auf der Malakoff-Terrasse mit nächtlicher Party.

Am Sonntag, dem 7. August, steigt dann im Gebäude der Kulturei im Areal des Römischen Theaters und der Zitadelle das Sommerschwüle-Fest mit buntem Programm und viel queerem Empowerment. Die Sommerschwüle gibt es übrigens schon seit 1993 – damals wurde in der Alten Ziegelei in Mainz-Bretzenheim die Schwüle als lesbisch-schwules Grillfest organisiert, das schnell über die Grenzen der Mainzer Community hinaus bekannt wurde. 2004 zog man erstmals in die Innenstadt, um die Sommerschwüle in KuZ zu feiern. Daraus entstand im Laufe der Jahre der CSD Mainz, mit der ersten Demo im Jahr 2014.

Die CSD-Woche ab dem 1. August

Ein Programm mit verschiedenen Themenschwerpunkten bildet den Warm-up zum Communityfest. Unter den vielfältigen Veranstaltungen gibt es zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs in der Kulturei am 1. August, einen Drag-Workshop in der Bar jeder Sicht, bei dem man nicht nur den Umgang mit Make-up und Kostüm lernt, sondern auch Wissenswertes über die politische Dimension der Drag-Kultur (2. August).

Gracia Gracioso, Chardonnay von Tain, Ivy Dripp, Nicci Mix, Charmaine Champagne und ihre Busenfreundin Igitte von Bingen, Alice Poison, Gina Glamour, Ember Remember, Meta von Tain, und Kitty Catharsis.

Weitere Highlights der CSD-Woche sind der Polittalk „Queer & Quirlig“ am 4. August in der Kulturei und die queere Stadtführung mit Joachim Schulte von QueerNet RLP am 7. August um 13 Uhr ab der Bar jeder Sicht.

6.8., CSD Mainz, Demo 14 Uhr ab Fischtorplatz, im Anschluss Fest und Party im KuZ, Dagobertstr. 20B, Mainz

7.8., Sommerschwüle Mainz, Kulturei, Zitadellenweg, Mainz, ab 14 Uhr

Mehr Infos, auch zu den Veranstaltungen der CSD-Woche, über www.csd-mainz.de